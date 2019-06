Com o intuito de prevenir acidentes causados por ligações clandestinas e melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a Ceron-Energisa concluiu, na última semana de maio, a 1ª etapa do trabalho de fiscalização no bairro Nova Esperança, atingindo aproximadamente 70 ligações fora do padrão legal. O projeto alcançará outros bairros da capital e pretende atender cerca de 4000 consumidores até o fim de 2019.

No bairro Nova Esperança, foram regularizadas cerca de 70 ligações clandestinas apenas na 1ª etapa. Uma 2ª etapa já está programada para este mesmo bairro, se estendendo também até o fim do ano.

Entre os acidentes que podem acontecer, a partir de intervenções irregulares na rede elétrica da cidade, estão o choque elétrico e os curtos-circuitos que geram incêndios e queima de eletrodomésticos. Isso acontece devido às instalações serem feitas diretamente na rede elétrica, sem a supervisão da distribuidora e seus técnicos especializados.

De acordo com Marcelo Morbeck, coordenador de Manutenção e Construção da Ceron na Região Norte de Porto Velho, a regularização de ligações clandestinas beneficia toda a rede de distribuição local, além de proteger o cidadão contra acidentes. “As benfeitorias são inúmeras, desde evitar acidentes graves e fatais devido ao mal funcionamento da rede e sua instalação fora do padrão até a melhora do fornecimento de energia elétrica de qualidade para as pessoas, que poderão ter seus eletrodomésticos funcionando bem. Isso significa qualidade de vida”.

