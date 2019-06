Nesta terça-feira (04/06), o sócio Diego Vasconcelos, do Rocha Filho Advogados, está em Brasília (DF) para participar de uma reunião da bancada federal no Ministério da Economia para tratar sobre a transposição dos servidores do Ex-Território de Rondônia. Em seguida, às 16h (hora de Rondônia) será feita a assinatura do Decreto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) em que, inicialmente, dará a garantia de transposição àqueles servidores que deram entrada no Serviço Público Estadual até março de 1987. Diego Vasconcelos é um dos participantes convidados do ato normativo.

facebook

Comentários

comentários