Quando pronta, a Ponte do Madeira será caminho diário para mais de dois mil veículos, os quais cruzarão seus 1,9 quilômetros de extensão em direção a Rio Branco ou Porto Velho pela BR 364. . Atualmente, a travessia sobre o Rio Madeira é feita por balsas, sendo que o trajeto entre as margens do rio leva, em média, meia hora. Com a conclusão da ponte, será possível cruzar o Madeira em poucos minutos.

Segundo o superintendente do DNIT em Rondônia, Cláudio Neves, os recursos para a conclusão da obra estão assegurados pelo Governo Federal e já foram disponibilizados pelo Ministério da Infraestrutura. “A Lei Orçamentária Anual de 2019 liberou R$ 8,5 milhões para a obra, mas o governo já assegurou o restante necessário para a conclusão. A parte estrutural da ponte está 95% concluída e vamos concluir até o final do ano”, garantiu.

No começo da noite desta terça-feira (4) o Ministério da Infraestrutura emitiu nota confirmando que a parte final do projeto consiste em 17 metros de extensão em concreto, além da conclusão das lajes superiores e vigas de sustentação.

