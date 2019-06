Na primeira etapa, serão recuperados em torno de 70 bueiros

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), começou, nesta sexta-feira (7/6), uma operação para tampar bocas de bueiro aberta na cidade. Na primeira etapa, serão recuperados em torno de 70 bueiros, alguns deles já foram reparados em outros momentos, mas tornaram a ser danificados por veículos.

Os locais contemplados no primeiro dia foram a rua Getúlio Vargas com Duque de Caxias, no bairro São Cristóvão, avenida Rio de Janeiro com rua 5, no bairro Nova Porto Velho, rua Inácio Mendes, entre ruas Mamoré e José Amador dos Reis, no bairro JK, rua Petrolina, no Marcos Freire, rua Pinheiro Machado, no bairro Igarapé, avenida 7 de Setembro, no bairro Cuniã, e a rua Geraldo Siqueira, no bairro Castanheira, totalizando 31 bueiros com tampas novas.

A obra segue a determinação do prefeito Hildon Chaves, que tem por objetivo dar maior segurança a pedestres e evitar que os bueiros sejam entupidos por lixos, evitando alagações em tempos de chuvas.

