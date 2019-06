Os atendimentos e serviços eleitorais retornam normalmente na segunda-feira, 24 de junho.

Em virtude dos feriados do Dia do Evangélico e de Corpus Christi, não haverá expediente nos dias 20 (quinta-feira) e 21 (sexta-feira) de junho de 2019, nas unidades administrativas e judiciais do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), na capital e nos municípios do interior do estado.

A Portaria nº 325/2019, da Presidência do TRE-RO, transferiu o feriado do dia 18 para o dia 21 de junho. Com essa mudança, os municípios em processo de revisão biométrica eleitoral estarão realizando atendimento normal nesta terça-feira, dia 18 de junho.

Os atendimentos e serviços eleitorais em Porto Velho e nos municípios do interior do estado retornam normalmente na segunda-feira, 24 de junho, das 8 às 18h na Secretaria do TRE-RO na capital, das 8 às 17h nos municípios com Revisão Biométrica e das 11 às 18h nos Fóruns Eleitorais.

Municípios de Jaru e Presidente Médici

Em virtude do feriado do Padroeiro (São João) de Jaru e de Presidente Médici, não haverá expediente na próxima segunda-feira (24) na Central da Revisão Biométrica e no Posto de Atendimento ao Eleitor nesses municípios.

Este feriado está previsto na Portaria nº 10/2019, da Presidência do TRE-RO, na Lei Municipal nº 012/1984 – Jaru e na Lei Municipal nº 610/1997 – Presidente Médici.

Os atendimentos e serviços eleitorais retornam normalmente na terça-feira, 25 de junho, em Jaru das 8 às 17h e em Presidente Médici das 11 às 18h.

Mesmo com os feriados na capital e no interior do estado, os cidadãos poderão acessar serviços on line como certidão de quitação eleitoral, certidão de crimes eleitorais, certidão de filiação partidária e consultas à situação eleitoral pelo portal do TRE-RO na internet: www.tre-ro.jus.br.

Plantão Judiciário Eleitoral

Em caso de dúvidas acerca do plantão judiciário, acesse a página do Portal do TRE-RO (http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/plantao-judiciario) e veja os telefones de contato dos órgãos da Justiça Eleitoral em Rondônia.

