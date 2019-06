A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), participou, no dia 11 de junho, em Brasília, de reunião no Ministério da Cidadania com o Secretário-Executivo Adjunto, Felipe Sigolo e a deputada federal Mariana Carvalho, para discutir sobre a implantação, em Porto Velho, do Centro-Dia de Referência da Pessoa com Deficiência e outros assuntos.

A secretaria adjunta, Ana Negreiros, cobrou apoio do Ministério da Cidadania na liberação de recursos para implantação do primeiro Centro-Dia no município de Porto Velho, que tem a necessidade de um centro de atendimento especializado para as pessoas com deficiência, solicitou ainda apoio na liberação de técnicos daquele ministério, para capacitar os servidores da Semasf em Porto Velho.

Na reunião foi protocolado o documento de solicitação dos recursos, que segundo o secretário-executivo repassará para sua equipe técnica analisar e dar uma resposta, mas que, não vê problemas para liberação de técnicos para a capacitação, basta somente enviar os assuntos e as datas.

