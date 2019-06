Líder global da cadeia de produção de alimentos, a UPL já treinou 65 mil agricultores de todo o Brasil em 3.140 eventos do Aplique Bem, programa que existe há 12 anos para auxiliar produtores no desenvolvimento de boas práticas agrícolas.

O programa é parceria da UPL com o Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas (CEA/IAC) e conta com instrutores altamente qualificados para demonstrações da aplicação correta de agroquímicos com o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

“Até o final de 2019, o Aplique Bem terá cinco Tech Móveis, sendo quatro rodando o Brasil para dar treinamento e avaliação dos pulverizadores e um destinado ao circuito das frutas, no interior do Estado de São Paulo”, informa Claudia Barreto, gerente de Stewardship Brasil da UPL. O tech móvel é o equipamento utilizado durante os eventos do programa em todo o país.

O Aplique Bem tem como principal objetivo promover a segurança ambiental, alimentar e humana, segundo o pesquisador científico Hamilton Ramos, do CEA/IAC. Trata-se de uma prestação de serviços sem custo para o agricultor, para melhor uso da tecnologia disponível e uso racional dos defensivos agrícolas, contribuindo para a produção de alimentos seguros e de qualidade, otimizando a produção e diminuindo gastos, além de proporcionar maior segurança para quem aplica e reduzir impactos ao meio ambiente.

A UPL se tornou uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas do mundo com a aquisição da Arysta LifeScience. Com receita de aproximadamente US$ 5 bilhões, a UPL está presente em 76 países, com vendas para mais de 130 nações.

Com acesso ao mercado global e focada em regiões de alto crescimento mundialmente, o objetivo da empresa é transformar a agricultura a partir do propósito OpenAg, rede agrícola aberta que alimenta o crescimento sustentável para todos.

A UPL oferece portfólio integrado de soluções agrícolas patenteadas e pós-patente para diversas culturas, incluindo produtos para proteção de cultivos, soluções biológicas e tratamentos de semente para toda a cadeia produtiva.

