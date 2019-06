Durante o evento, os participantes oraram pelas famílias, pelas autoridades e pela população.

O prefeito Hildon Chaves e a primeira-dama de Porto Velho, Ieda Chaves, participaram, nesta quinta-feira (20/6), da 27ª Marcha para Jesus. O evento, que reúne milhares de féis das mais diversas religiões cristãs, aconteceu na avenida Imigrantes, entre Jorge Teixeira e Rio Madeira, na zona Norte da cidade.

uma emoção tão grande que a gente não consegue falar direito. É a presença de Deus, é a força de Deus. O povo de Deus está aqui, hoje, nesta noite. Não tenho palavras. Muito obrigado, felicidade a todos e obrigado pelo apoio de todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Que Deus continue abençoando a todos nós”, disse Hildon Chaves.



“Não nasci aqui, mas sou rondoniense de coração, meus filhos são rondonienses, nasceram aqui e a gente deseja todo sucesso, e que o nosso povo seja agraciado com as bênçãos de Deus. Todas as pessoas aqui estão voltadas para Deus, com o único objetivo de pedir para que o nosso Município e o nosso Estado sejam cada vez mais prósperos. É muita emoção e a gente está muito feliz de estar participando desse momento”.

Conforme o pastor e vereador Edésio Fernandes, um dos organizadores, durante a marcha eles oraram pelas famílias, pelas autoridades e pelo povo. “Só uma placa: Jesus. Ele é o mais importante para todos nós. Esse evento representa a união, a paz, a alegria chegando ao nosso Município, e que vai se expandir também para o Estado”, comentou.

“Eu saio daqui encorajado, dizendo que o que está por vir será muito maior do que nós já experimentamos até agora e eu creio que Deus tem muitas coisas a fazer nesta cidade e vai continuar fazendo”, declarou o cantor Davi Silva, expressão nacional da música gospel e que abrilhantou a Marcha Para Jesus, juntamente com atrações locais.

Além do prefeito e da primeira-dama, o governador Marcos Rocha e a primeira-dama do Estado, Luana Rocha, o adjunto da Secretaria Geral de Governo (prefeitura), Devanildo Santana, e o presidente da Funcultural, Ocampo Fernandes, prestigiaram a Marcha para Jesus, que teve a participação de 65 mil pessoas.

