Hoje, o blogueiro do UOL Leo Dias revelou que Marilia Mendonça está grávida de seu primeiro filho. A criança é fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff, namorado dela. Mas afinal, quem é o homem que roubou o coração de Marilia? Huff é goiano e tem 23 anos, mesma idade de Marilia. Foi a música que uniu os dois: apaixonado pela música e pelo sertanejo, ele é cantor e compositor e conheceu a dona do hit Infiel há pouco mais de um ano, quando ela gravou uma música composta por ele. Os dois, inclusive, cantaram lado a lado no DVD de Huff, e ainda gravaram uma canção juntos, chamada Dois Enganados.

Em seu Instagram, Murilo adora postar vídeos seus tocando violão e cantando, além de compartilhar fotos de viagens suas. Em 2017, por exemplo, ele mostrou um vídeo de quando pulou de paraquedas.

Neste ano, Marilia usou suas redes sociais para comemorar seu primeiro dia dos namorados ao lado do cantor. “Feliz vida pra nós. feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos. nunca algo me fez crescer tanto quanto o nosso relacionamento. você me trazendo sempre um pouco da sua paciência, eu te levando um pouco de toda a minha urgência e euforia. finalmente, felizes. te amo, muito! e aquela missão que você disse que tinha, de me fazer feliz.