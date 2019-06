Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2163, que aconteceu na noite da última quarta-feira, 26 de junho, em São Paulo, e o prêmio para o próximo sorteio se acumula em R$ 10 milhões. Confira as dezenas sorteadas:

MEGA-SENA, CONCURSO 2163:

08 18 20 24 36 45

O prêmio de R$ 23.088,84 será pago a 75 apostas que acertaram cinco números. Já a quadra foi certeira para 4.758 apostas, e cada uma vai levar R$ 519,92.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, em 29 de junho, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do mesmo dia nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site Loterias Online.

