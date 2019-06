Laerte Gomes mobilizou setores do Governo Estadual para ajudar possíveis vítimas do incêndio.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSDB), manifestou na noite desta segunda-feira solidariedade a comunidade boliviana situada na localidade de Buena Vista às margens do rio Guaporé na divisa com Costa Marques. Pelo menos 50 pequenos comércios foram destruídos por um incêndio de grandes proporções iniciado no final da tarde desta segunda-feira. Não há notícias de vítimas fatais. Em Costa Marques foram atendidas pessoas com queimaduras leves.

Laerte, que participa nesta quarta-feira na Bolívia de discussões para fomentar o comércio bilateral junto com uma comitiva de autoridades rondonienses, lamenta o incidente com os vizinhos, lembrando que boa parte dos produtos em Buena Vista é adquirido por brasileiros. O presidente da Assembleia conversou com o prefeito de Costa Marques, Vagner Miranda da Silva, o Mirandão, e já mobilizou setores do Governo Estadual para ajudar possíveis vítimas do incêndio.

“Estamos cumprindo nossos compromissos na Assembleia Legislativa em Porto Velho, mas atentos a todas as informações sobre o incidente com nossos irmãos bolivianos”, afirmou Laerte Gomes.

Comentários

comentários