Os usuários da versão beta poderão compartilhar fotos, textos e vídeos diretamente nos outros aplicativos.

O WhatsApp está testando a ideia de permitir que seus usuários compartilhem postagens de seu status com outros aplicativos. A partir desta quarta-feira (26/6), os usuários do programa beta do mensageiro começarão a ver uma nova opção de compartilhamento abaixo do Status, que pode ser usada para postar um momento diretamente no Stories do Facebook ou enviá-lo para outras plataformas, como Instagram, Gmail ou Google Fotos.

Embora haja um link direto para compartilhar seu status no Facebook, o WhatsApp diz que não está fazendo nada para vincular suas contas nos dois serviços.

Em vez disso, ele usa as mesmas APIs de compartilhamento de dados do iOS e do Android de todos os outros aplicativos, o que significa que os dados são transferidos entre os aplicativos no dispositivo.

Mesmo se você compartilhar dados com outro serviço de propriedade do Facebook, como o Instagram, o WhatsApp diz que os dois posts serão eventos separados nos sistemas do Facebook, e eles não serão vinculados.

Também não há opção para que seu status do WhatsApp seja compartilhado automaticamente com outro serviço; o messenger afirma ainda que deseja que o recurso seja uma decisão ativa por parte do usuário.

Segundo o site The Verge, o WhatsApp deve ter cuidado ao criar uma rede de compartilhamento de dados com o Facebook. Isso porque, em 2014, quando a rede social de Mark Zuckerberg comprou o serviço de troca de mensagens, foi anunciado que o WhatsApp funcionaria “de forma independente e autônoma”.

Mas essa afirmação já não está em prática desde 2016, quando eles começaram a compartilhar os dados com o Facebook. Por esse motivo, a empresa foi multada em 2017 pela Comissão Europeia e condenada a pagar US$122 milhões por enganar os usuários sobre até que ponto eles disponibilizariam as informações antes da aquisição.

O novo recurso de compartilhamento de status do WhatsApp não faz nenhum compartilhamento de dados. O aviso é para que os usuários fiquem atentos, pois o Facebook está no caminho para permitir que usuários dos três principais serviços deles – Facebook, Instagram e WhatsApp – se comuniquem através de um único backend.

Lançado em 2017, o WhatsApp Status cresceu até ser usado por 500 milhões de usuários por dia e, em 2020, se tornará o primeiro espaço do WhatsApp a exibir anúncios.

