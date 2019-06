Matrículas para seis cursos estão sendo realizadas desde terça-feira

Estão abertas inscrições desde a última terça-feira (25) na Escola do Legislativo para seis cursos que serão desenvolvidos a partir do dia 1º do próximo mês de julho. A grade já foi elaborada com liberação de 235 vagas.

A Escola do Legislativo é mantida pela Mesa diretora da Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Laerte Gomes (PSDB) com a finalidade de aperfeiçoar a mão de obra do servidor público. Os cursos são oferecidos aos servidores da Casa do Povo, inclusive dos gabinetes, do Tribunal de Contas de Rondônia (TC-RO), câmaras de vereadores, prefeituras, governo do Estado e demais órgãos públicos.

“Graças à Escola nós temos uma fonte permanente de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos nossos servidores e, ainda, oferecemos condições, para que outros órgãos públicos e a comunidade também sejam favorecidos com nossos cursos”, diz o presidente Laerte Gomes.

Serão realizados os cursos de Oficina de Texto e Fotojornalismo (50 vagas), Oratória (60), Excel Avançado (50-vagas preenchidas), Desenvolvimento de Equipes (50) e Excelência no Atendimento ao Cidadão (25).

Texto: Waldir Costa/Assessoria

Fotos: Assessoria

