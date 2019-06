Caerd e Governo do Estado integram projeto para alinhar questões técnicas relativas a patrimônio

O projeto de Parceria Público Privado da água e esgoto de Porto Velho, encabeçado pela Prefeitura da capital, receberá o reforço de equipes do Governo do Estado e da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia (Caerd). O objetivo é alinhar as questões técnicas relacionadas ao ativo patrimonial da Companhia de Água.

A participação dessas equipes no processo foi acertada na tarde desta última terça-feira (25/6), durante reunião do prefeito Hildon Chaves com o secretário-chefe da Casa Civil, José Gonçalves da Silva Júnior, com o secretário de Finanças do Estado, Luís Fernando Pereira da Silva, e com o presidente da Caerd, José Irineu Cardoso Ferreira.

“O governador não pôde estar presente, por conta da tragédia no mercado boliviano, na fronteira com Costa Marques. Na oportunidade tratamos de questões relacionadas a PPP de água e esgoto da capital. Ainda há pontos que precisam ser alinhados com relação aos ativos patrimoniais da Caerd, então, foi deliberado que vamos provocar uma nova reunião para tratar de questões técnicas que serão apresentadas pela Companhia”, explicou Hildon Chaves.

Thiago Tezzari, presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que atua junto a PPP, disse que, ao participar do grupo técnico, o Governo e a Caerd também poderão avaliar as propostas das empresas para a concessão do saneamento de água e esgoto de Porto Velho. “Será realizado um processo de avaliação dos ativos da Companhia, para que não haja perda a nenhum dos lados no processo de concessão”, salientou.

