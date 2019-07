O mais importante sobretudo é levar o nome de nossa Universidade Federal de Rondônia para o panteão”, declarou o advogado empossado.

Na última terça-feira (25), o professor e advogado Diego Paiva Vasconcelos, sócio do escritório Rocha Filho Advogados, sediado em Porto Velho (RO), tomou posse como membro da Academia Brasileira de Direito (ABD), em sessão itinerante extraordinária realizada no Auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI). A ABD é um movimento de juristas com representantes dos 27 estados, com sessões itinerantes.

Vasconcelos agora é o titular da cadeira número 15 de um total de 40 segundo o modelo do rito francês. O patrono daquela cadeira é o saudoso Ministro Clóvis Ramalhete do STF. O novo membro destacou que a proposta da ABD é por direito e a justiça em perspectiva crítica segundo o olhar de juristas das diferentes regiões do país.

“Para um professor universitário, um ‘curioso do Direito’ como eu, oriundo de uma Universidade do Norte, fazer parte deste time é uma grande honra e oportunidade, inclusive de apresentar uma outra visão sobre sociedade e Direito, diferente daqueles demais que compõem o quadro de acadêmicos. O mais importante sobretudo é levar o nome de nossa Universidade Federal de Rondônia para o panteão”, declarou o advogado empossado.

RECONHECIMENTO

O presidente da ABD, Roberto Victor Pereira Ribeiro (CE), enfatizou que o advogado Diego Vasconcelos atua com muita percuciência nas bancadas acadêmicas e na advocacia constitucional, além de já ter emprestado seu talento e competência a Escola Superior de Advocacia de Rondônia, como presidente de Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) e como Membro da Comissão Nacional para o Código de Processo Constitucional.

“Ao tomar posse na condição de acadêmico-efetivo da ABD, Diego faz história em Rondônia, colocando esse Estado na vanguarda e na destra do Direito nacional. O advogado toma posse em momento importante para o mundo jurídico brasileiro e com certeza trará sua colaboração profícua e abalizada para a convivência com os outros 39 pares”, disse com entusiasmo o presidente da Associação. Acrescentou ainda que “A Academia está irmanada e sempre à disposição da sociedade”.

PARTE DA HISTÓRIA

Diego Vasconcelos tomou posse em Teresina (Piauí) lugar de profunda relação com sua infância. Citou que o seu bisavô Dr. Onório de Paiva Dias foi presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) entre as décadas de 30 e 40; o tio-avô Caio Vaz de Oliveira foi desembargador do Tribunal de Justiça (TJ-PI): “Passei todas as minhas férias dos cinco aos 20 anos de idade na terra da minha mãe, portanto é a minha terra também. Eu fiquei muito feliz e emocionado por ser agraciado com este título neste estado”, complementou.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Segundo informações da ABD, os seus estatutos abordam, sobretudo, a necessidade de se cultuar a responsabilidade social dos juristas que a compõe. Fazem parte da Academia Brasileira de Direito juristas consagrados como: Humberto Martins (ministro do Superior Tribunal de Justiça), Lênio Streck, Carmela Grüne, Eduardo Arruda Alvim, Fredie Didier Jr., Guilherme Marinoni, Marlon Reis, além de Ives Gandra da Silva Martins. O ministro Roberto Barroso deve ser empossado no segundo semestre deste ano (2019).

