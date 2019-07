Ele também solicitou uma Deam e de uma Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no município

Através de indicação ao Governo, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), solicitou que o Poder Executivo determine à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), a agilização dos procedimentos administrativos e operacionais necessários para a implantação do sistema de videomonitoramento em Ouro Preto do Oeste.

“Também indicamos a implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e ao Idoso e a implantação da Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”, informou o presidente.

O parlamentar explicou que a demanda atende uma reivindicação formulada pelo Conselho Comunitário de Segurança de Ouro Preto do Oeste. De acordo com a entidade, as ocorrências delituosas estariam gerando cada vez mais preocupação a população, necessitando assim, o apoio e adoção de medidas por parte do poder público.

“Também é relatado os altos índices de ocorrência envolvendo violência doméstica, o que de fato, requer ainda mais, um posicionamento por parte das autoridades de segurança pública”, concluiu o presidente.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Marcos Figueira-Decom-ALE-RO

