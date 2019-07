O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um alerta nesta sexta-feira (5) sobre a importância da vacinação para barrar a disseminação de enfermidades como sarampo e caxumba. Ele classificou como “imprescindível” a imunização contra doenças contagiosas que já possuem vacina.

“É preciso que as pessoas tomem, cada um, sua responsabilidade para a gente não ver voltar doenças que nós temos todo o controle, toda a sabedoria da ciência por trás para fazer o controle”, disse, após participar do Congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, na capital paulista.

São Paulo

De acordo com o ministro, o estado de São Paulo, onde foi registrado aumento no número de casos de sarampo, solicitou, na última semana, 3 milhões de doses da vacina contra a doença.

Dados da secretaria de saúde mostram que os casos da doença no estado aumentaram de 51, até o início de junho, para 206, até o início de julho – uma elevação de 304%. A maioria (137) ocorreu na capital.

A secretaria anunciou que vai ampliar a imunização para outros cinco municípios da Grande São Paulo – Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul – onde há circulação do vírus. As campanhas devem ocorrer a partir de 11 de julho.

A imunização será feita em jovens com idade entre 15 e 29 anos, considerados mais vulneráveis a infecções devido a menor procura pela segunda dose da vacina. No dia 20 de julho, ocorrerá o Dia D de imunização.

Na cidade de São Paulo, a campanha já está em curso desde 10 de junho, com a meta de vacinar 2,9 milhões de jovens. Até 1º de julho, a capital paulista havia imunizado cerca de 47 mil pessoas.

