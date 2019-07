Leoa fazia luta equilibrada até que acertou golpe derradeiro no fim do primeiro round para manter seu reinado de forma rápida, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Você pode até achar arrogante quando Amanda Nunes se declara a melhor lutadora da história do MMA. Mas a Leoa é implacável dentro da jaula. Na madrugada deste sábado para domingo, na luta principal do UFC 239, em Las Vegas (EUA), a brasileira nocauteou Holly Holm aos 4m10s do primeiro round e defendeu o cinturão do peso-galo (até 61kg) da organização. O chute alto, utilizado pela americana quando venceu Ronda Rousey e tornou-se campeã, voltou-se contra ela pelos pés de Amanda, que acertou de forma magistral o golpe para sacramentar o triunfo.

– Me sinto fantástica. Muita gente fala que o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas esses cinturões vou levar para casa. Eu sabia que eu ia pegá-la com esse golpe. Eu queria nocautear ela com o golpe em que ela é especialista, e foi isso. Ela era a única ex-campeã que faltava eu vencer, e eu venci. Dana, amanhã vou te ligar para resolver o que vamos fazer do meu futuro. Brasil, minha família, todos, estamos juntos, é tudo nosso. Essa semana foi especial para mim, ganhei 3 prêmios no Oscar do MMA. Gostaria de agradecer a todos meus fãs.

Holly Holm era a única ex-campeã da categoria que faltava no currículo de Amanda Nunes, algoz de Miesha Tate e Ronda Rousey. A baiana, também dona do título dos penas, “limpou” a divisão de cima por ter no cartel triunfos contra Cris Cyborg e Germaine de Randamie. Resumindo, Amanda Nunes desbancou as melhores do mundo, incluindo a atual campeã dos moscas, Valentina Shevchenko, à época na categoria de cima.

