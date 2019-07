Associação contribui com o desenvolvimento econômico do Vale do Jamari

O deputado Adelino Follador (DEM) recebeu nesta quinta-feira (4), em seu escritório de apoio em Ariquemes, a visita do presidente da Associação dos Criadores de Peixe de Ariquemes e Região (Acripar), Francisco Hidalgo Farina, o Paco.

No encontro foram discutidos sobre as atividades da associação, que tem elevado a produção de pescados na região, fomentando o agronegócio em toda Vale do Jamari.

Paco apresentou ao parlamentar os resultados dos trabalhos implementados através da Acripar, e a promoção de eventos voltados para o fortalecimento do pescado, que faz de Ariquemes o maior produtor de peixe em cativeiro do mundo.

“Mais uma vez me coloquei a disposição para ajudar no que for possível e aproveito para parabenizar o trabalho da Acripar, que tem dado uma grande contribuição para a economia local”, disse Adelino.

Além de presidente Acripar, Farina representa Ariquemes em outras instituições, como na Federação das Associações Empresariais de Rondônia (FACER); presidente da Associação Comercial de Ariquemes (ACIA); presidente da Câmara Setorial da Piscicultura de Rondônia; membro do Conselho Deliberativo do Sebrae/RO; e membro efetivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rondônia (CONDER).

