Deputado destinou emenda parlamentar individual de 1.5 milhão para a compra de equipamentos e móveis

A partir deste sábado (6), a população contará com o Centro de Especialidade Vilhenense (CEV), um grande pronto-socorro que funcionará no prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Avenida Juraci Corrêa Millern, no Setor 06 (Parque São Paulo). Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 07h às 22h.

O prédio, que está pronto desde 2015, mas sem funcionar, irá para atender à grande demanda de pacientes da cidade com várias especialidades médicas, entre elas, urologia, cardiologia, ortopedia, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, entre outras. O evento que está marcado para as 17 horas e contará com a presença do deputado estadual, Luizinho Goebel (PV).

A abertura do CEV é um sonho antigo que está sendo concretizado graças ao comprometimento, esforço, união e parceria de todos os envolvidos. Para o bom funcionamento do local, o deputado Luizinho Goebel disponibilizou uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 1.5 milhão que foi investido na compra de equipamentos e móveis. Além disso, o parlamentar também destinou emenda no valor de R$ 418 mil para a aquisição de um moderno aparelho de Raio-X de última geração já instalado no CEV.

Para o deputado Luizinho Goebel, com o funcionamento do Centro de Especialidade Vilhenense será possível desafogar o atendimento do Hospital Regional que tem uma demanda gigantesca de atendimentos somente no pronto-socorro diariamente. O Centro também ajudará a fortalecer a Rede Básica de Saúde.

“O funcionamento do Centro na cidade é um avanço na saúde pública. Há muito tempo a população aguardava uma estrutura daquele porte que contará ainda com um horário de atendimento diferenciado, como acontece atualmente no posto de saúde Lírio Hoesel, do bairro Cristo Rei. A administração da cidade está de parabéns”, destaca Goebel.

