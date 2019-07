Dados disponibilizados pelo Programa de Educação Tutorial – PET do cursode Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia – UNIR

Gasolina comum

O litro da gasolina comum, com preço médio de R$4,61 teve uma queda de 3,23% no mês de junho em comparação com o mês de maio. Já, no comparativo com o mês de junho de 2018, o preço da gasolina comum aumentou em 5,68%. No acumulado dos últimos doze meses o preço do litro teve um aumento de 1,18%. No acumulado do ano de 2019 o preço do litro teve um aumento de 6,54%.

A diferença no preço da gasolina entre os postos de combustíveis chegou a 12,11%, em termos monetários, a diferença entre os preços chegou a R$0,53 por litro, variando entre R$4,37 e R$4,90. O preço mais baixo do litro da gasolina teve uma variação de -4,79%, variando de R$4,59 em maio para R$4,37 em junho. O preço mais alto do litro da gasolina teve uma variação de -1,01%, variando de R$4,95 em maio para R$4,90 em junho.

Diesel

O litro do diesel, com preço médio de R$3,93, teve uma queda de 1,01% no mês de junho em comparação com o mês de maio. Já, no comparativo com o mês de junho de 2018, o preço do diesel teve um aumento de 6,74%. No acumulado dos últimos doze meses o preço do litro teve uma queda de 1,47%. No acumulado do ano de 2019 o preço do litro teve um aumento de 1,61%. A diferença no preço do diesel entre os postos de combustíveis chegou a 13,26%, em termos monetários, a diferença entre os preços chegou a R$0,48 por litro, variando entre R$3,62 e R$4,10.

O preço mais baixo do litro de diesel teve variação de -3,47%, variando de R$3,75 em maio para R$3,62 em junho. O preço mais alto do litro do diesel teve uma variação de -4,43%, variando de R$4,29 em maio para R$4,10 em junho.

Etanol

O litro do etanol, com preço médio de R$3,79, teve uma queda de 0,16% no mês de junho em comparação com o mês de maio. No comparativo com o mês de junho de 2018, o preço do etanol teve um aumento de 4,03%. No acumulado dos últimos doze meses o preço do litro teve uma queda de 5,50%. No acumulado do ano de 2019 o preço do litro teve um aumento de 2,97%.

A diferença no preço do etanol entre os postos de combustíveis chegou a 14,21%,em termos monetários, a diferença entre os preços chegou a R$0,51 por litro, variando entre R$3,59 e R$4,10.

O preço mais baixo do litro de etanol não teve variação, mantendo-se em R$3,59em junho. O preço mais alto do litro do etanol teve uma variação -1,20%,variando de R$4,15 em maio para R$4,10 em junho.

Custo-benefício no uso do combustível

O cálculo de custo-benefício entre os combustíveis demonstra que pelos preços médios, o preço do etanol corresponde a 82% do preço da gasolina comum. Nesse caso, o uso do etanol não é recomendado, a não ser que o custo-benefício seja abaixo de 70%. Levando-se em conta que o preço médio da gasolina comum é de R$4,61, então o preço do álcool deveria ser de, no máximo, R$3,23.

Esta análise foi baseada nos dados disponíveis pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, que faz a pesquisa nos postos da cidade de Porto Velho

