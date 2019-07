Conclusão de obras e serviços de patrolamento e encascalhamento nos dois municípios foram algumas das solicitações do parlamentar

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), atendendo as demandas de Alvorada do Oeste, indicou ao Governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), a adoção das medidas administrativas e operacionais pertinentes à conclusão das obras de pavimentação asfáltica da RO-473, na denominada Curva do Jacaré, no trecho que liga Alvorada ao município de Urupá.

De acordo com o presidente, a população das duas cidades espera que o poder público tenha urgência nas medidas a serem tomadas para a execução da obra.

“A falta de conclusão dos serviços de asfaltamento na Curva do Jacaré tem trazido uma série de problemas aos moradores e a quem passar pela região. Por essa razão esperamos que o DER tome essa demanda como urgente e dê a ela a atenção que o caso requer”, ressaltou Laerte Gomes.

Nova Brasilândia

Serviços de patrolamento e o encascalhamento de 70 km da malha viária rural nos assentamentos Paulo Freire, Bela Vista e Oziel dos Carajás, todos no município de Nova Brasilândia, também foram indicados pelo presidente Laerte Gomes ao DER.

A estrada, segundo o parlamentar, é considerada importante acesso de escoamento da produção agrícola de diversas pequenas propriedades de famílias rurais moradoras dos assentamentos em questão.

“As principais culturas da agricultura familiar de Rondônia são leite, café e peixe. Entretanto, o Estado tem se destacado em muitas outras culturas e Nova Brasilândia faz parte desse desenvolvimento e garantir boas estradas é fundamental para a efetivação da produção agrícola do nosso estado, que, aliás, possui mais de 90 mil propriedades de agricultura familiar”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

