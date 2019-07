A ação ocorre simultaneamente em 4 estados, sendo eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Paraíba…

Na manhã de hoje (10), a Polícia Federal deflagra a denominada Operação Luxúria, que visa desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas. Estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre simultaneamente em 4 estados, sendo eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Paraíba.

As investigações tiveram início em março de 2017 quando um dos envolvidos foi preso com 320KG de cocaína no estado de Rondônia. Com o avançar dos trabalhos investigativos restou identificado que parte da ORCRIM comandava as transações a partir da cidade do Rio de Janeiro. Durante o período de monitoramento foram registradas mais 3 apreensões de drogas, totalizando o montante de aproximadamente 2.5 toneladas de drogas que seriam destinadas às favelas cariocas.

Os presos serão ouvidos na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e posteriormente serão encaminhados ao presídio, por onde permanecerão à disposição da justiça.

Comentários

comentários