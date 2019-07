Perdão, Seu Jorge! Todos os brasileiros decentes se sentiram, mais uma vez, muito envergonhados com o que aqueles quem comandam esse país, fazem como gente com problemas assemelhados aos seus, permitindo que servidores relapsos e irresponsáveis, tratem pessoas em situações como a que todos nós vimos, indignados, naquela escada horrorosa em que o senhor se arrastou. O INSS, criado há mais de meio século, acabou engolido pela burocracia e pela falta de humanidade. Por atos relapsos e por desleixo. Transformou o senhor, seu Jorge e outros iguais, apenas em números. Tornou-se, gente pobre e deficiente como o senhor, verdadeiros inconvenientes, que frequentam agências do órgão apenas para levaram problemas. Claro que não são todos, mas há muitos servidores, de cima até em baixo, que não têm mais sentimentos de humanidade e de solidariedade. Quando um velho professor, hoje doente e deficiente, ele mesmo que dedicou toda a sua vida a ensinar, tem que se arrastar em escadas de um prédio sem elevador (porque ele está sem funcionar há mais de seis meses e ninguém fez nada, ninguém pensou em gente como o senhor), para passar por uma perícia médica, só podemos nos envergonhar. O sentimento é uma mescla de tristeza com raiva; de pena com indignação. Ao se ver o quanto o idoso professor, cadeirante, teve que arrastar-se escada acima, penosamente, em cenas que envergonham a todos os brasileiros de bem que as assistiram, num vídeo que viralizou nas redes sociais, sem ajuda de qualquer servidor e sem pena dos funcionários, atendentes e médicos, esperava-se que a tragédia já era suficiente. Não era. Além do vídeo dantesco, após o lamentável episódio registrado dias atrás numa agência do INSS no Rio de Janeiro, pessoas e autoridades tentaram explicar o inexplicável,. Sequer comentaram porque o pobre coitado ainda teve que suportar um castigo de três horas, antes de ser atendido. E, pior ainda: houve quem ainda tentasse culpar a vítima. Um escárnio.

É esse o Brasil que temos. É assim que muitos órgãos (e não só o INSS) tratam as pessoas comuns e principalmente os deficientes. Se todos os envolvidos, do porteiro aos médicos, assim como os chefes deles, fossem demitidos a bem do serviço público, se poderia ainda ter alguma esperança de que as coisas estariam mudando mesmo. Mas o que restou, seu Jorge, foram apenas explicações pífias, idiotas, sem nexo e, em alguns depoimentos, quase a tentativa de colocar a culpa no senhor, uma vítima, um deficiente, um doente. Como nada vai acontecer a esses ineptos, não nos resta outra coisa a não ser nos desculparmos, em nome deles, com o senhor e todos como o senhor. Que nos perdoe, por aceitarmos gente assim no serviço público e, no comando deste pais, tantos demagogos, irresponsáveis e desumanos! Quem não viu o vídeo, pode assistir no link https://globoplay.globo.com/v/7756103/

APROVEITA E CAI FORA, DEPUTADA!

Deu xabu! A mentalidade retrógrada do PDT ficou muito clara, mais uma vez, quando o partido começa a fazer barulho, avisando que pode até expulsar oito parlamentares , porque eles votaram a favor da Reforma da Previdência, ou seja, votaram a favor de uma chance de o Brasil não quebrar, em poucos anos. Ainda com discurso nos anos 70 e querendo manter políticas sindicalistas que já perderam sua força há décadas, a cúpula pedetista exige que seus membros não vislumbrem o futuro, mas vivam apenas para o passado. Nesse contexto, há que se destacar, por exemplo, a coragem da deputada rondoniense Silvia Cristina, eleita pela região e Ji-Paraná. Ela e outros sete parlamentares deram uma banana para o atraso defendido pelo partido, que em convenção no final do ano passado fechou questão contra uma reforma previdenciária cujo projeto final só foi apresentado quase oito meses depois. Ou seja, dane-se o país! É importante dizer que, caso seja expulsa com outros companheiros seus que votaram a favor do projeto do governo, Silvia Cristina não perde o mandato. Pode até ser um prêmio. Ela pode se livrar desse ranço engessado de políticas que já morreram, embora ainda insepultas. Quem sabe Silvia Cristina não vá para um partido mais moderno, mais comprometido com o futuro do seu país? Vamos esperar para ver…

PAGAMOS A LUZ NA CASA DOS OUTROS

Assim não tem quem aguente! Mais de 110 mil rondonienses roubam energia, fazendo gatos e passando para o restante dos consumidores, o preço da conta que eles não pagam. Numa população aproximada de 1 milhão e 700 pessoas, com perto de 650 mil clientes cadastrados na Energisa/Ceron, há quase 17 por cento de usuários do sistema que simplesmente furtam a energia, deixando seu consumo ser rateado entre todos aqueles que a pagam. O usuário que cumpre suas obrigações e paga a energia consumida é, ainda, duplamente prejudicado. Não só vê subir cada vez mais o preço da sua conta de luz, também para compensar as perdas com os que gastam, mas não pagam, como ainda, na condição de cidadãos, ficam a ver navios com os impostos não recolhidos. Isso mesmo. Impostos que poderia reverter em serviços para todos. Só em ICMS, segundo dados divulgados dias atrás pela Energisa, Rondônia deixa de faturar nada menos do que 25 milhões de reais por ano, uma grana muito alta que deixa de entrar nos cofres públicos. Não há como zerar o furto de energia, mas há como diminuí-lo. A Energisa/Ceron está fazendo uma caça aos ilegais, incluindo no período noturno, com seus funcionários acompanhados por policiais, para lhes dar proteção. É que tem muita gente que, além de furtar a energia, ainda se acha cheia de razão. Não quer pagar e quer que continue tendo luz em abundância. Seria cômico, não fosse trágico!

HILDON MOSTRA SUAS OBRAS

Acompanhado por jornalistas de vários veículos da mídia rondoniense, o prefeito Hildon Chaves liderou uma série de visitas a obras que estão sendo executadas, ao mesmo tempo, em diferentes bairros da Capital, nesse sábado de manhã. Destaque-se a ampla reforma que, finalmente, está sendo feita no colégio Padrão, um dos mais queridos da cidade e que estava abandonado há anos. Investimentos de mais de 3 milhões e 300 mil reais estão sendo feitos, num gigantesco trabalho que tem mais de 25 mil metros quadrados. Também merecem destaques o asfaltamento em pelo menos cinco ruas do bairro Cohab: Maçã, Hortelã, São Miguel, São Sebastião e Murici, com mais de dois quilômetros de asfalto de qualidade sendo colocados. Trecho de um quilômetro da avenida Raimundo Cantuária, no bairro Socialista, também está sendo asfaltado, além de receber obras de calçadas, sarjetas e meio fio. O quarto serviço da Prefeitura visitado, foi a de drenagem e pavimentação da Rua do Canal, no bairro Areal da Floresta. É uma obra reivindicada pelos moradores há mais de 45 anos, segundo a Prefeitura. Hildon Chaves disse que vai investir pesado no asfaltamento dos bairros e melhoria em várias regiões da Capital, ampliando o pacote de obras que tem realizado.

BOLSONARO DÁ OK À DUAS BRS

O governador Marcos Rocha anunciou, essa semana, pelo menos duas grandes obras para Rondônia, confirmadas a ele em encontro recente com o presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas é de extrema importância não só para nosso Estado, mas para toda a região. O governo federal vai começar a tratar da concessão, ainda em 2019, para privatizar a BR 364, com o intuito de que, já no ano que vem, começarem as obras de duplicação da principal rodovia federal que nos liga desde a fronteira com o Mato Grosso e nos leva mais de 1.200 quilômetros, até a capital do nosso vizinho Acre. Para Marcos Rocha, só com a concorrência para entregar a BR a empresas, se poderá conseguir recursos necessários para construir uma segunda pista em toda a extensão da BR 364. A segunda grande obra que deve andar já neste ano, segundo garantiu o Presidente da República ao Governador rondoniense, é o início do asfaltamento da parte central – em torno de 450 quilômetros – da BR 319, ligando Porto Velho a Manaus. Rocha confirmou as duas decisões do Planalto em entrevista à SICTV/Record, nessa semana.

DNIT: DEFENDENDO OS COLEGAS

Um inédito manifesto de servidores, em defesa dos seus companheiros e chefes, foi divulgado no final de semana, manifestando “profundo pesar” pela forma como foi realizada a Operação Mão Dupla, da Polícia Federal, que culminou com a prisão de vários dirigentes e servidores do alto escalão do órgão, em Rondônia. Num longo texto, onde resumem as atividades do Dnit e os avanços conquistados nos últimos tempos, o protesto do grupo de servidores afirma, num dos trechos, que “é importante ressaltar que essa investigação iniciou com a denúncia a partir da representante de uma empresa que vem gerindo seu contrato de forma insatisfatória, irregular e com um baixo desempenho, sendo alvo de inúmeras notificações, assim como respondendo a Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade”. Ou seja, repetiram que as acusações contra o grupo denunciado que houve uma espécie de vingança, repetindo o que já vinham dizendo advogados e representantes dos denunciados no caso. Os representantes do Dnit continuam detidos. A acusação é sobre desvios de 10 milhões de reais, das obras de recuperação da BR 364. Até agora, não foi apresentada prova concreta de que isso tenha ocorrido, mas as investigações continuam.

OS TUCANOS ANDAM SE BICANDO

Claro que a crise não é tão grande quanto o é no MDB, mas também os tucanos daqui andam se bicando entre si. Pelo menos em Porto Velho. O vereador Alan Queiroz, um dos nomes de destaque no partido, recebeu uma reprimenda pública do presidente do diretório municipal do PSDB, Lindomar do Sanduba´s, porque teria o Alan comentado publicamente, de que houve uma troca de diretora de uma escola, por decisão da cúpula do partido. A confusão começou com a troca do comando da Escola Jerusalém da Amazônia. Sairia a professora Francisca das Chagas Sobreira e entraria uma outra pessoa, dona Taciana, indicada por Alan. Houve forte reação da comunidade escolar, protestando publicamente contra a troca, inclusive por abaixo-assinado com grande participação. Questionado, Alan teria afirmado que a decisão teria sido da cúpula do PSDB, porque Francisca estaria atacando o prefeito Hildon Chaves pelas redes sociais. O presidente do diretório municipal dos tucanos ficou revoltado com a afirmação do vereador. Negou qualquer ingerência do partido na troca de direção da escola e avisou que denunciará seu companheiro à comissão de ética do partido. A política é assim: quando não há crise, cria-se uma, porque senão as coisas parecem não ter graça!

PERGUNTINHA

Nos 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, você acha que a situação dos menores no Brasil melhorou realmente ou a legislação serve mais é para proteger menores que praticam crimes se tornarem inimputáveis?

