Disputa esportiva começa no sábado (27) com torneios de vôlei e futevôlei

O Festival de Praia de Jaci-Paraná, programado para os dias 26, 27 e 28 deste mês de julho, trará quatro shows, a apresentação de vários DJs e competições de vôlei e futevôlei. O evento é uma ação integrada das Secretarias de Esportes e Lazer (Semes); Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur); e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural). O DJ Nicolau abre a festa na noite do dia 26 e a banda Embalo 5 se apresenta em seguida por volta das 23 horas.

A disputa esportiva começa no sábado (27) com torneios de vôlei e futevôlei. Coube a Semes a parte estrutural e metódica das competições. Foram abertas inscrições para 8 duplas masculinas de vôlei; 5 duplas femininas para vôlei; e 16 duplas masculinas para o futevôlei. Até o dia 22, os atletas interessados poderão procurar a sede da Semes na região central para realizar suas inscrições.

Neste ano de 2019, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer resolveu colocar uma arena semelhante às grandes competições nacionais. O público terá uma arquibancada coberta de 16 metros com 7 degraus e os atletas todo suporte necessário para a prática esportiva. Os vencedores levarão para casa kits esportivos de primeira linha (bolas Mikasa e redes com antenas) e troféus.

Para a secretária Ivonete Gomes (Semes), esse festival vai entrar para história como um dos melhores já realizados pela municipalidade. “É ordem do nosso prefeito Hildon Chaves levar lazer e entretenimento a nossa população”, disse Ivonete.

Programação de shows

A agenda de shows do Festival de Praia de Jaci-Paraná começa no dia 26 à noite. Confira:

Dia 26

20hs – DJ Nicolau

23hs – Banda Embalo 5

Dia 27

13 hs – DJ no palco

18 hs – DJ Uilliams

21h30 – Banda Pegada de Luxo

1h30 – Rejane –Conexão Frevo

Dia 28

11hs – Banda Semáforo

14h30 – Banda Estação do Forró