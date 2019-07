Capacitações são oferecidas gratuitamente, principalmente às mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), é parceira do Instituto Rede Mulher Empreendedora (Irme), no projeto ‘Ela Pode’, na realização do ‘Mulheres Empreendedoras – Workshop Porto Velho’.

O evento ‘Mulheres Empreendedoras – Workshop Porto Velho’ será realizado no dia 24 de julho, das 14 às 17h30, no Espaço Mulher, à Rua Antônio Lourenço P. Lima, 2360, bairro Embratel, ao lado da Maternidade Municipal. Inscrição no Espaço Mulher, através do telefone 3901 3000.

Conforme explicoou a diretora Gentileza de Brito (Gina), do Departamento de Políticas Públicas para mulheres, ‘Ela Pode’ é uma iniciativa do Instituto Rede Mulher Empreendedora com o apoio do Google, cujo objetivo é capacitar mulheres brasileiras, garantindo independência financeira e poder de decisão sobre seus negócios e vidas. As capacitações são oferecidas gratuitamente, principalmente às mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

