Na segunda quinzena deste mês de julho, os motoristas do Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e São Paulo poderão encontrar gasolina mais barata nas bombas.

Já os condutores do Distrito Federal, Alagoas e Pará, possivelmente, vão pagar mais pelo litro do combustível. Isso poderá ocorrer, porque começa a valer, no dia 16 de julho, uma nova tabela de referência dos preços dos combustíveis estipulada pelo Confaz – Conselho Nacional de Política Fazendária.

Essa tabela serve pra calcular o ICMS que será cobrado em cima do litro do combustível, em cada um dos 26 Estados brasileiros e DF. A nova lista estipula preço menor para cobrança do ICMS nesses 11 estados e maior nos outros 3.

O presidente do Sindicombustiveis-DF, Paulo Tavares, explica como essa tabela do Confaz é elaborada. O valor pago pelos consumidores pela gasolina não é estipulado na tabela do Confaz.

Fonte: Reduza.Org