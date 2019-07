As vagas serão oferecidas a alunos já matriculados na rede, por motivo de transferência escolar, bem como também para alunos novos

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) deu início a um levantamento de dados no residencial Orgulho do Madeira, cujo objetivo principal identificar a demanda estudantil para a oferta do atendimento escolar na educação básica oferecida pela rede municipal de ensino, nas escolas EMEF Maria Francisca de Jesus Gonçalves, localizada na Rua Osvaldo Ribeiro com Avenida “A”, bairro Jardim Santana, contendo 12 salas de aulas para ensino fundamental de 1º ao 5º ano e EMEI Judith Holder, localizada no Setor 33, loteamento Orgulho do Madeira, bairro Jardim Santana, contendo sete salas de aulas para educação infantil de creche ao pré-escolar.

O estudo de registro da demanda teve início nesta quinta-feira (18) e segue até sábado (20), com a participação do Departamento de Políticas Educacionais/SEMED.

A abordagem do levantamento é de natureza quantitativa com o registro das famílias do residencial Orgulho de Madeira como instrumento de coleta de dados. O Sistema operacional E-Cidade registrará os dados.

Os pais devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento; CPF (Cadastro de Pessoa Física) do aluno (opcional), declaração de escolaridade; comprovante de residência; documento de Identidade (RG e CPF) do pai/mãe ou responsável legal. No caso de necessidade especial, apresentar laudo comprobatório.

As vagas a serem ofertadas nas escolas do Residencial Orgulho do Madeira serão destinadas para alunos já matriculados na rede (motivo de transferência escolar), bem como para alunos novos na rede, segundo recomendação expressa do prefeito Hildon Chaves.

O registro da demanda por vaga escolar é para fins de direcionar o quantitativo de vagas a serem ofertadas, nas unidades escolares localizadas no Residencial Orgulho do Madeira.

O levantamento apontará a necessidade de demanda e será aplicada metodologia por meio do sistema E-Cidade. O atendimento será feito nas escolas polos, São Miguel, à rua Raimundo Cantuária, 9589, bairro Jardim Santana; Jesus de Nazaré, rua Mané Garrincha, 3154, bairro Socialista; Francisco Elenilson Negreiros, rua Alto do Bronze com Mané Garrincha, 9422, bairro Socialista e Engenheiro Walmer Adão Denny Siqueira, à rua Osvaldo Ribeiro, esquina com Mané Garrincha, bairro Socialista.

