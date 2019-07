PREVISÃO DO TEMPO PARA SEXTA-FEIRA (19/7/2019)

ALERTA DE FRIO INTENSO Uma onda de frio polar muito forte chegará à Amazônia Ocidental e ao Centro-Oeste do Brasil, na próxima quarta-feira (24/7/209), despencando brusca e acentuadamente a temperatura, principalmente no leste e no sul do Acre. Poderão ocorrer recordes de frio dos últimos anos. Leia mais sobre essa forte friagem na nossa publicação de quinta-feira (18/7/2019).

CALOR INTENSO NOS PRÓXIMOS DIAS Dias serão muito quentes até terça-feira (23/7/2019), no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva). Poderão ocorrer novos recordes de calor do ano, em algumas áreas. Tempo bom, seco e ventilado, com noites frias, neste fim de semana, em Goiás e no Distrito Federal.

ATENÇÃO: Leia os nossos alertas e condições de tempo publicadas para hoje e para os próximos dias no Acre, Rondônia, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Bolívia e Peru, a fim de ficar informado e evitar maiores prejuízos ou transtornos.

O TEMPO HOJE E NOS PRÓXIMOS DIAS

FASES DA LUA

Atual: cheia (diminuindo).

Próximas (horário de Rio Branco):

quarto-minguante, no dia 24 de julho, às 20h18min;

nova, no dia 31 de julho, às 22h12min;

quarto-crescente, no dia 7 de agosto, às 12h31min;

cheia, no dia 15 de agosto, às 7h29min;

quarto-minguante, no dia 23 de agosto, às 9h56min;

nova, no dia 30 de agosto, às 5h37min;

quarto-crescente, no dia 5 de setembro, às 22h10min;

cheia, no dia 13 de setembro, às 23h33min;

quarto-minguante, no dia 21 de setembro, às 21h41min;

nova, no dia 28 de setembro, às 13h26min.

PLANETAS VISÍVEIS

– Júpiter, aparecendo na direção leste, ao anoitecer, cerca de 45 graus acima do horizonte, sendo o ponto mais brilhante no céu;

– Saturno, aparecendo na direção leste, ao anoitecer, abaixo de Júpiter, com brilho fraco.

ESTAÇÕES DO ANO

Atual: inverno , desde o último dia 21 de junho.

Próximas (horário de Rio Branco):

– primavera, a partir do dia 23 de setembro de 2019, às 2h50min;

– verão, a partir do dia 21 de dezembro de 2019, às 23h19min.

SOL

Rio Branco: Nasce às 5h49min e se põe às 17h26min.

Cruzeiro do Sul (Acre): Nasce às 6h5min e se põe às 17h49min.

Porto Velho: Nasce às 6h31min e se põe às 18h11min.

Manaus: Nasce às 6h7min e se põe às 18h5min.

Brasília: Nasce às 6h38min e se põe às 17h57min.

ALERTAS

ALERTA NÍVEL MÉDIO

Amazonas (centro, oeste, noroeste, norte e nordeste) e Peru (norte da região de selva): Média probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, em alguns pontos.

CONDIÇÕES GERAIS NO MOMENTO

1. Uma massa de ar seco deixa o tempo bom e quente no Acre, sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e norte da Bolívia.

2. Uma massa de ar seco e um centro de alta pressão atmosférica no oceano Atlântico deixam o tempo bom, ensolarado, com ventos intensos e noite fria, no Distrito Federal, em Goiás e leste de Mato Grosso.

3. Elevada umidade do ar e chuvas diárias, mas passageiras, que podem ser fortes e acompanhadas de raios, predominam no Amazonas (exceto o extremo sul do estado) e no centro e norte da região de selva do Peru.

4. Temperaturas noturnas baixas nos Andes bolivianos e peruanos. Em Lima e no centro e sul do litoral do Peru, o tempo mantem-se ameno, com céu encoberto.

PRÓXIMOS DIAS

1. Acre e Rondônia, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva): Sol com nuvens e dias muito quentes, até terça-feira (23/7/2019). Chuvas, que podem ser intensas, na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira próximas, principalmente no Acre, no sul do Amazonas e na Bolívia e na região de selva do Peru.

2. Forte onda de frio polar chega na próxima quarta-feira (24/7/2019) ao Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, sul e sudoeste de Goiás, planíceis da Bolívia e região de selva do Peru.

PREVISÃO ESPECÍFICA PARA SEXTA-FEIRA (19/7/2019)

RONDÔNIA

Em Rondônia, tempo quente, com predomínio de sol e poucas nuvens.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 35 e 55%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 40 e 60%, nas demais áreas.

Os ventos sopram entre fracos e calmos, de direções variáveis.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Vilhena, mínima, entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 19 e 21ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 19 e 21ºC, e máxima, entre 34 e 36ºC.

