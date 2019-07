A Diretoria do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia (Sinsempro), para o triênio 2019/2022, tomou posse na tarde desta quinta-feira (18/7),em solenidade no auditório do edifício-sede do MPRO, em Porto Velho.

A solenidade contou com a presença de Membros, servidores e representantes de entidades sindicais representativas de servidores estaduais e federais. O ato de posse foi conduzido pelo presidente da Comissão Eleitoral, Israel Santos Borges. Após fazem a leitura do termo de compromisso, assinaram o termo de posse o presidente reeleito do Sinsempro, Almir Santana e os diretores Itamar da Silva Pereira (vice-presidente); Nilciléia de Queiroz Bragado (Secretária-Geral); Marcos André Alves Brito (Diretor de Finanças) e os suplentes da Diretoria Executiva Leonardo Hernandez de Figueiredo; Sheila Feitosa da Costa e Joabe Eller Oliveira.

Também houve a posse dos membros do Conselho Fiscal presentes à solenidade. Em razão de não poder comparecer ao evento, devido a compromissos agendados anteriormente, o Procurador-Geral de Justiça, Aluildo de Oliveira Leite, encaminhou ofício ao presidente do Sinsempro, parabenizando-o pela reeleição e aos demais integrantes da Diretoria, apresentando votos de pleno êxito na nova gestão para o triênio 2019/2022, colocando a Procuradoria-Geral à disposição para diálogo e atuação conjunta visando aprimorar as relações estabelecidas entre esta Instituição e Servidores.

Representando os Membros da Instituição, participou da solenidade o presidente da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia (Ampro), promotor de Justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago.