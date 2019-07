Parlamentar destinou várias emendas e é autor de PL que inclui Proerd na LOA…

No Seminário do Proerd, realizado na quinta-feira (18) em Porto Velho, o comandante geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa, lembrou e agradeceu as ações do deputado Adelino Follador (DEM), em favor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Defensor intransigente da continuidade do Proerd, o deputado Adelino Follador (DEM) destinou R$ 400 mil, no orçamento da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), para custear as despesas do programa no Estado em 2017.

Adelino também destinou recursos, de suas emendas parlamentares, para aquisição de dois veículos, um para Porto Velho, que está a disposição da coordenação geral do Proerd, e o outro foi destinado a atender as ações do programa junto aos municípios da região do Vale do Jamari.

Outra ação importante do parlamentar, para que o Programa seja ofertado em todos os municípios do Estado, foi apresentação do Projeto de Lei 974/18 que autoriza o Poder Executivo a incluir o Proerd no orçamento anual (LOA) da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Adelino defende a continuidade do Proerd, destacando a importância do papel da Polícia Militar dentro das escolas do Estado, repassando orientações essenciais para a vida de crianças e adolescentes.

“Agradeço a todos pelo reconhecimento, em especial ao Tenente PM Valentim, coordenador do Proerd no Vale do Jamari, e ao comandante geral da PM, Coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa, que destacaram nossas ações em prol deste programa tão importante”. Disse Follador, que foi representado, no evento, por sua chefe de gabinete, Celi Araújo.

