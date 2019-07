Ao trabalhar desde a elaboração do projeto à execução própria, a prefeitura tem aumentado a quantidade em quilômetros pavimentados

O prefeito Hildon Chaves vistoriou a pavimentação de ruas no bairro Jardim Eldorado, onde recebeu cumprimentos, abraços e o reconhecimento de moradores por entregar obras definitivas e de qualidade aos moradores. Focada na economia de recursos públicos, a equipe do executivo municipal trabalha desde o projeto até a execução própria. Com isso tem aumentado a quantidade em quilômetros pavimentados nesta fase em que estão sendo priorizadas ruas, cujas redes de drenagem de águas pluviais já estão prontas.

Seu Osmar Santana, morador do bairro há 30 anos, lembra que este foi o primeiro loteamento legalizado de Porto Velho e destacou a importância da ação do prefeito. “Nunca olharam para a necessidade dos moradores da rua Vitória Régia”.

Voneci Campos, reside com sua família há 20 anos na mesma comunidade na rua Vitória Régia e assim como seu Osmar, agradeceu ao prefeito pela realização da pavimentação na porta da sua casa trazendo mais conforto e qualidade de vida à sua família.

Flor Stefânia fala da poeira que tomava conta de sua casa e dos demais vizinhos. Residente há quatro anos no local, ela destaca a felicidade em que se encontra com a chegada da obra.

“Estava na hora né? Há 18 anos morando na poeira e nada, até este prefeito olhar por nós”, emenda Cíntia, outra moradora.

Ao conversar com moradores da região o prefeito reafirmou o compromisso de continuar trabalhando, com foco na gestão eficiente e economia de recursos, procurando sempre avançar com obras estruturantes.

