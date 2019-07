A Prefeitura Municipal de Porto Velho informa que tão logo tomou conhecimento, ainda na tarde de domingo (21) do desbarrancamento de parte da obra de enroncamento da margem direita do rio Madeira, na área do complexo turístico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o presidente da Funcultural, Antônio Ocampo entrou em contato com a administração da usina hidrelétrica de Santo Antonio, responsável pela obra, para relatar o corrido e pedir providências.

A obra, cabe salientar, é de responsabilidade direta da usina hidrelétrica, cabendo à Prefeitura apenas o acompanhamento dos serviços.

O prefeito Hildon Chaves determinou ao presidente da Funcultural, Antonio Ocampo, que permaneça em contato para informar sobre as providências que devem ser tomadas imediatamente, a partir desta segunda-feira.

O desbarrancamento foi detectado em dois pontos. Um na região do barracão da Marinha e outro na altura do antigo ‘deck’. A usina informou que os reparos serão feitos no menor espaço de tempo possível.

