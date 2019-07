O prefeito esteve no local junto com o Secretário Luiz Cláudio da Semagric e vereadores

Na manhã de sexta-feira (19) o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Cláudio Pereira, pelo adjunto José Evaldo e pelos vereadores Edwilson Negreiros ( Presidente da Câmara) Marcelo Reis, Jurandir Bengala e Pastor Sandro estiveram na Comunidade Terra Santa, onde a Semagric promoveu a limpeza e cascalhamento de 16 quilômetros de estradas, beneficiando mais de 420 chacareiros.

Hildon Chaves se mostrou satisfeito com o método de trabalho utilizado pela Semagric e elogiou o trabalho do Secretário e das equipes envolvidas. “Aqui nós temos certeza que não teremos problemas de escoamento no período das águas, já que foi utilizado material de boa qualidade e o serviço está tecnicamente impecável”, avaliou o prefeito.

Dona Lenir, que preside a Associação de Produtores Rurais Terra Santa desde 2004 disse que é a primeira vez que homens e máquinas fazem um trabalho de recuperação das estradas com tamanha eficácia. “Dessa vez não existiu improviso. As equipes da Semagric entraram e só saíram quando tudo ficou pronto”, elogiou ela.

A comitiva aproveitou para visitar as instalações da agroindústria Koly, fábrica de cocada que processa cerca de 700 cocos por dia e produz cinco mil doces/dia, que são distribuídos na rede comercial regional. O potencial da Koly, segundo conta a agro empreendedora Elianete Gomes, só não é maior por falta de matéria prima. Para manter o processo em atividade ela “importa” coco seco de todas as regiões de Rondônia, fato que inspirou tanto o prefeito quanto o Secretário de Agricultura a iniciarem tratativas para desenvolver programas de incentivo ao plantio de coco na própria comunidade e outras comunidades no entorno de Porto Velho.

A comitiva do prefeito Hildon Chaves visitou também a Comunidade Terapêutica Casa Giliade, que acolhe moradores de rua, pessoas especiais, idosos, pacientes com transtornos psiquiátricos e também dependentes químicos em processo de recuperação. A entidade é filantrópica e hoje tem 70 pessoas sob seus cuidados, conforme informaram o apóstolo Moacir Pascoalini e seu filho, o jovem pastor Artur Pascoalini, idealizador do projeto. Sobre a Casa Giliade o prefeito foi efusivo nos parabéns e frisou que nenhum organismo público é capaz de fazer trabalho semelhante porque não bastam somente recursos. “Para fazer o que vocês fazem com sucesso é preciso muita dedicação e acima de tudo, muito amor”, disse Hildon Chaves.

