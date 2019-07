“Nós do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE apoiamos o Bazar da Solidariedade e conclamamos aos nossos colaboradores, sindicatos filiados, empresários e comerciários para que também apoiem a campanha e façam parte desta corrente do bem”, disse Raniery Araujo Coelho, Presidente do Sistema, ao destacar a importância da participação de todos em prol da ação social.

Raniery e o Diretor da Divisão de Programas Sociais do Sesc, João Daniel, receberam a visita do Procurador do Ministério Público Federal, Dr. Reginaldo Trindade e da Diretora do Sindler, Mara Valverde, voluntários do projeto Bazar da Solidariedade, na Sede da Federação na última semana.

A visita teve o objetivo de solicitar apoio ao evento, promovido pela Associação Pestalozzi e que visa arrecadar produtos novos e usados de qualquer natureza, como roupas, calçados, brinquedos, eletroeletrônicos, livros etc. De acordo com os organizadores, além da finalidade de angariar recursos para a execução dos trabalhos desenvolvidos pela associação, o bazar pretende ainda resgatar valores como a partilha, solidariedade e amor ao próximo.

A Associação Pestalozzi é uma Instituição não-governamental, de abrangência nacional e sem fins lucrativos. Atua em Porto Velho desde 12 de Maio de 1978, proporcionando às crianças, jovens e adultos com deficiência mental e/ou distúrbios neuromotor, acesso à educação, esporte, artes, profissionalização, saúde e lazer.

O Bazar da Solidariedade será realizado no dia 17 de agosto, das 10h às 22h no SESI em Porto Velho, porém já está no ar o leilão virtual. Os interessados podem acessar a página na internet (www.bazardasolidariedade.org) e ofertar lances nos vários produtos expostos à venda. Caixas de coletas de donativos estarão disponíveis nas instituições do Sistema. “Quem desejar fazer a sua contribuição poderá deixar em uma das nossas unidades: Fecomércio, Sesc, Senac e IFPE que estaremos encaminhando para a Associação”, afirmou Raniery Coelho.

Outros pontos de coleta estão espalhados em instituições públicas e privadas na capital. As doações também podem ser feitas diretamente na sede da Associação Pestalozzi, localizada na Rua Líbero Badaró, 3429 – Bairro Costa e Silva. Maiores informações podem ser disponibilizadas ainda pelo telefone (69) 3229-4418.

