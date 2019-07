Representando o prefeito Hildon Chaves, o secretário Luiz Cláudio da Agricultura participou de várias reuniões no final de semana

Dando prosseguimento ao plano de divulgação e incentivo de novos projetos para o setor rural de Porto Velho, o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Luiz Cláudio Pereira, representando o prefeito Hildon Chaves, esteve visitando, no sábado, o Ramal da Zuleide, no km 13 da linha C 01, onde a comunidade se organiza para formalizar uma Associação.

“É com muita alegria que estamos percebendo o retorno de muitas famílias que tinham deixado a zona rural fazendo o caminho de volta, voltando a produzir. Isso mostra que estamos fazendo a coisa certa ao implantar, com decisão e força, programas que motivem as famílias a produzir, viver com dignidade e qualidade de vida, na zona rural”, disse.

A comitiva foi recebida por dezenas de produtores rurais que aproveitaram para agradecer os novos programas de governo voltados para o fortalecimento da agricultura familiar e aumento da produtividade. No domingo, a equipe da Semagric atendeu convite de Mônica Alves, presidente da Associação de Produtores Rurais Novo Horizonte, e esteve novamente na linha C 01, quando ouviram as demandas e agradecimentos de produtores vindos da Linha Faveira, Itaúba, Castanheira, Ramal do Bravo, Beira Rio, Moça Bonita, Santo Expedito I, II e II, linhas Açai, Cupuaçu, Maracujá, Laranja, Melancia e Morango I, II e III, além do Travessão da Amizade e Travessão do Paulo.

Nos travessões e linhas citados são atendidos mais de 1.500 pequenos produtores, onde está sendo feito um trabalho especial de preservação das estradas vicinais e coletoras, além da implementação de projetos que alavanquem a economia familiar, como o de Desenvolvimento da Cultura da Mandioca, que está sendo divulgado para ser estendido em praticamente todo o entorno da capital.

Além do Secretário Luiz Cláudio da Agricultura, estiveram presentes também os vereadores Edwilson Negreiros, presidente da Câmara, Marcelo Reis e Zequinha Araújo e do adjunto da Semagric, José Evaldo e o diretor de Estradas, Júlio Villar.

“No final de semana tivemos reuniões bastante produtivas, reforçando o compromisso do prefeito Hildon Chaves em desenvolver programas de fortalecimento da agricultura familiar, aumento de produtividade e garantia de estradas transitáveis o ano inteiro”, disse o titular da .

Ele assegurou, no final da C 01, na associação presidida pelo agricultor Severino e na presença de aproximadamente 40 agricultores familiares, que vai continuar visitando as comunidades rurais e direcionando recursos para a transformação de Porto Velho num dos municípios de alto potencial agro produtivo, notadamente nos distritos, onde a Prefeitura, através da Semagric, mantém “patrulhas mecanizadas” em cada um deles, tornando mais ágil o atendimento ao produtor rural. “Nós agradecemos a receptividade dos nossos produtores e vamos atender todos os convites. É nossa obrigação verificar pessoalmente o que vem sendo feito e o que ainda precisa ser executado”, resumiu Luiz Cláudio da Agricultura.

