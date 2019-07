Em Porto Velho, evento gratuito para servidores públicos visa facilitar a modernização dos municípios do Estado

Pela primeira vez, Rondônia terá um evento da Rede Cidade Digital (RCD) visando fomentar a modernização dos municípios do Estado. A iniciativa, que atua no fomento às cidades inteligentes no país, firmou parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO) para realização do I Fórum de Cidades Digital de Rondônia, marcado para o dia 29 de agosto, em Porto Velho.

As inscrições para o encontro, direcionado para prefeitos, gestores públicos e vereadores, já estão abertas e podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br. O diretor da RCD, José Marinho, explica que o objetivo do Fórum é oferecer informações sobre políticas públicas, modelos em andamento nas Prefeituras e soluções de mercado capazes de contribuir para uma maior eficiência dos serviços prestados à população. “Tecnologia gera economia, traz recursos, mas, principalmente, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Investir em tecnologia e na informatização dos processos é resolver diversos problemas enfrentados pelas cidades”, frisa o diretor.

Rede Cidade Digital – Além do portal (http://redecidadedigital.com.br/), que é o principal meio de comunicação para gestores públicos que buscam informações sobre o uso de tecnologia nos municípios do país, a Rede Cidade Digital fomenta desde 2013 o uso estratégico das Tecnologias da Informação e Comunicação, principalmente, nas pequenas e médias localidades brasileiras por meio de eventos gratuitos para servidores públicos, em parceria com Prefeituras, governos estaduais e Associações de Municípios.

Prefeitos, gestores e vereadores de mais de mil municípios já participaram de fóruns e congressos de cidades digitais, atualmente, em sete Estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. “O desenvolvimento local não acontece sem tecnologia. As pessoas que vivem nas pequenas cidades também querem as mesmas facilidades, projetos que possam trazer o mesmo nível de conhecimento e entretenimento que acontece nos grandes centros. O que a RCD faz é descentralizar a informação, de modo que facilite esse processo de modernização nesses pequenos municípios também”. O I Fórum de Cidades Digitais do Estado de Rondônia tem o patrocínio da GOVBR e da Eagle Soluções.

Serviço:

I Fórum de Cidades Digitais do Estado de Rondônia

29 de Agosto de 2019, em Porto Velho

Local: a confirmar

Inscrições abertas e gratuitas para servidores públicos

http://forum.redecidadedigital.com.br

Informações pelo forum@redecidadedigital.com.br ou pelo (41)3015-6812

