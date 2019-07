Paula Fernandes, Leonardo e a gravadora Talismã já travaram briga na Justiça em 2012

Pelo visto Paula Fernandes é uma ‘persona non grata’ na lista de convidados para a turnê nostálgica de “AMIGOS”, com Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo. É que o Blog do Leo Dias descobriu que a presença da cantora foi vetada como convidada para assistir ao show que aconteceu neste sábado, 20, na cidade onde mora a artista.

Por se tratar de um show tão grandioso – que recebeu um público de 30 mil pessoas – e também apenas com clássicos sertanejos, a presença de Paula Fernandes era esperada. Diferente de outros artistas que adorariam estar neste momento histórico, ela não tinha show marcado no dia, e ainda mostrou até um certo ‘tédio’ em casa, fazendo vídeos para seus fãs com perguntas e respostas nas redes sociais. Mas é claro que, sem convite, fica difícil dar as caras, né? Melhor ficar em casa.

Para quem se pergunta o motivo, vale lembrar que Paula Fernandes, Leonardo e a gravadora Talismã já travaram uma briga na Justiça em 2012. A sertaneja tinha um contrato com eles e quis romper, passando a gerenciar sozinha sua carreira. Pelo visto, ainda há rusgas entre eles. Há quem garanta que Leonardo não é o único que queria a cantora longe dali. Climão!

