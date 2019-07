Mais de 10 toneladas de alimentos, já foram distribuídas para mais de 1.000 famílias cadastradas no CadÚnico

Hoje a entrega de alimentos gratuitos para mais 80 famílias carentes da região central de Rolim de Moura (RO), aconteceu no Centro de Convivência do Idoso (CCI), na manhã desta terça-feira, (23/07) e contou com a presença do Prefeito Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento”, vice-prefeito Fabricio Melo, deputada federal Mariana Carvalho, vereador Chico do Sindicato e a Secretária Municipal de Assistência Social e primeira-dama, Carla Schock.

Os produtos são adquiridos pela da OPM (Organização Popular de Mulheres) do Programa PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), pelo Governo Federal, que destina o recurso para a compra dos produtos da agricultura familiar. Ficando a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), responsável pela distribuição gratuita dos alimentos .

Mais de 10 toneladas de alimentos (frutas, verduras, legumes, polpas de frutas) já foram distribuídas para mais de 1.000 famílias cadastradas no CadÚnico.

De acordo com a Secretária Carla Schock, as famílias que ainda não são cadastradas devem procurar a equipe da Semas para realizar o cadastro no CadÚnico na Praça Ceu das Artes no Bairro Beira Rio (próximo da Escola Tancredo).

O prefeito Luizão do Trento, vice-prefeito Fabricio, vereador Chico do Sindicato e a deputada Mariana Carvalho, realizaram a entrega de alimentos para as famílias presentes.

Durante a entrega de alimentos, o prefeito Luizão do Trento e o vereador Chico do Sindicato, solicitaram a ajuda da deputada Mariana Carvalho, para que intervenha na manutenção do PAA a fim de que o programa possa ter continuidade no próximo ano.

