Nesta terça-feira (23) o deputado Adelino Follador (DEM) acompanhou o trabalho das equipes do Departamento de Estradas e Rodagem e Transportes (DER) e da Prefeitura de Cacaulândia, na recuperação do trecho no Travessão B-80, Cunha do Marechal, onde foram colocados tubos armcos no lugar da antiga ponte.

A ponte havia rodado, há alguns meses, com o transbordamento de água das chuvas, desde então o trânsito no local estava interrompido, e o deputado Adelino, juntamentecom o prefeito Edir Alquieri (DEM), e o vereador Douglas Pieper (PSD) vinha cobrando constantemente.

Neste terça-feira uma equipe da 12ª Residência Regional do DER do Município de Jaruesteve no local, junto com equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Cacaulândia, que destinou uma máquina retroescavadeira para auxiliar na obra.

“Agradeço ao chefe da Residência do DER em Jaru, Marcos Antônio de Lira, e o encarregado de campo, Silvio Arqueley da Silva, conhecido por Schimit, que nos atenderam nesta demanda, pois centenas de moradores da região estavam sendo prejudicados”. Disse Adelino.

O deputado disse ainda que continua cobrando a recuperação completa do Travessão B-80 e que segundo informações dos dirigentes do DER já está no cronograma do órgão.

O deputado também esteve na Escola Polo Municipal Mafalda Rodrigues, na BR-364, verificando o andamento da obra das salas e banheiros, e identificou que parou novamente.

“Mais uma vez vamos levantar os motivos desta paralização e cobrar o retorno do trabalho, para que seja concluído antes do reinício das aulas, pois já estive aqui antes e cobrei da Seduc e da empreiteira que me garantiram que iria atender”, concluiu Adelino.

