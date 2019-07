A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB/RO), cumprindo a sua agenda pelo interior do Estado de Rondônia, esteve na manhã desta terça-feira, (23/07), em Rolim de Moura (RO), onde foi recepcionada no aeroporto municipal pelo Prefeito Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento”, vice-prefeito Fabricio Melo e a primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Schock, em seguida dirigiram-se para o Centro de Convivência do Idoso (CCI), local em que diversas famílias recebiam alimentos (frutas, verduras, legumes) do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), distribuído gratuitamente para famílias carentes do município.

A parlamentar, acompanhada do prefeito, vice-prefeito, Secretária de Assistência Social e do vereador Chico do Sindicato, recebeu a solicitação dos representantes municipais para que intervenha junto ao governo federal a fim de manter o programa de distribuição de alimentos. “Quero pedir em nome de todas as famílias carentes e de todos agricultores familiares, para que a deputada Mariana intervenha e possa garantir o recurso para que no ano que vem possamos dar continuidade no PAA”, disse o vereador Chico do Sindicato, pedido esse reforçado pelo chefe do Executivo Municipal, Luizão do Trento.

Após a distribuição de alimentos, a equipe seguiu para o prédio da prefeitura, onde o prefeito Luizão do Trento agradeceu a parlamentar por todos os recursos já destinados para Rolim de Moura; em um breve discurso, Luizão enfatizou a importância do apoio da deputada junto ao município. “Somos gratos a deputada Mariana Carvalho, que não mediu esforços para ajudar Rolim de Moura, mas Rolim precisa de mais ajuda e por isso estou aqui com diversos ofícios solicitando novos recursos”, destacou o Prefeito.

Entre os principais recursos solicitados pelo prefeito à deputada Mariana Carvalho, estão:

R$ 1 milhão de reais para investimento e manutenção na Saúde.

R$ 800 mil reais para aquisição de equipamentos que faltam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para que o município possa inaugurar e atender os pacientes.

R$ 500 mil reais para aquisição de tubos de aços “Armicos” para a manutenção das estradas vicinais.

R$ 570 mil reais para Aquisição de 02 ambulâncias UTI.

R$ 1 milhão de reais para obras de infraestrutura.

A deputada federal Mariana Carvalho, já destinou para Rolim de Moura:

02 Tratores de Pneus, 01 Pá Carregadeira – emenda de bancada (Equipamentos Entregues);

Incremento do PAB no valor de R$ 100 mil reais (recurso pago);

Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS no valor de R$ 100 mil reais (Equipamentos licitados e entregues, aguardando pagamento do Ministério);

Equipamentos e materiais permanentes para Policlínica/UBS de Nova Estrela e UBS de Nova Estrela no valor de R$ 149.960 mil reais (Proposta Favorável aguardando Classificação Orçamentária);

Aquisição de Materiais Esportivos no valor R$ 110 mil reais (Para análise da Proposta);

Construção de Praça na Avenida 25 de Agosto no valor de R$ 255 mil reais (Projeto enviado ao PCN para analise);

Aquisição de Motoniveladora no valor de R$ 610 mil reais (Proposta em análise /falta empenhar);

Aquisição de Motoniveladora no valor de R$ 628.199,28 mil reais (Proposta em análise /falta empenhar);

