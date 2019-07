Por determinação do prefeito Hildon Chaves, várias secretarias se uniram para organizar o evento e preparar o local da festa

A Prefeitura de Porto Velho realiza o lançamento oficial do “Festival de Praia de Jaci-Paraná”, nesta quarta-feira, (24/07), às 9h, no “prédio do relógio”, sede administrativa do município. Durante os três dias de festa, haverá muita música em um palco especial, competições esportivas de vôlei de praia e futevôlei, entre outras atrações.

O evento inicia na próxima sexta-feira (26/7), às 15h, e termina no domingo (28/7). Por determinação do prefeito, Hildon Chaves, a Subsecretaria de Indústria, Comércio e Turismo (Semdestur), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), atuarão em conjunto para a realização da festa.

Conforme ficou estabelecido, a Semdestur entra com o recurso e incentivo turístico, a Semes, com toda a parte esportiva e Funcultural é a responsável pela programação cultural do evento. Elas ainda contam com a parceria da Santo Antônio Energia.

Para o subsecretário Euzébio Lopes (Semdestur), a união das três secretarias para a realização do festival é indispensável, pois toda programação tem o objetivo de aumentar o potencial turístico da região, o que contribui para o desenvolvimento do distrito.

“Este festival vem para fomentar o potencial turístico do distrito de Jaci-Paraná. Sabemos a importância desta região e queremos assim, atuar nesta área, levando o desenvolvimento e enaltecendo o turismo do lugar. Também agradeço as equipes das outras secretarias envolvidas para o sucesso do festival”, disse o subsecretário.

Outras secretarias

Também por orientação do prefeito Hildon Chaves, outros órgãos da gestão municipal foram envolvidos na realização da festa que já é tradicional em Jaci-Paraná. Entre eles, a Secretaria de Integração (Semi), Secretaria de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que atuará fiscalizando o tráfego e na sinalização de Porto Velho até o distrito, Semusb (Serviços Básicos), que realizou a limpeza da estrada de acesso à praia e o estacionamento, Secretaria de Saúde (Semusa), que vai prestar atendimento médico ao público nos três dias de festival.

Por sua vez, a Defesa Civil fará a demarcação das áreas permitidas para os banhistas, e a Emdur realizará toda iluminação. A Prefeitura ainda conta com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que vão cuidar da segurança do público em terra e na água.

