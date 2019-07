Foi lançado oficialmente na sede da Prefeitura de Porto Velho, nesta quarta-feira (24), o “Festival de Praia”, que acontecerá neste final de semana, nos dias 26, 27 e 28. Por determinação do prefeito Hildon Chaves, o evento será realizado através de uma ação articulada entre a Semdestur, Semes e Funcultural, com o apoio da Santo Antônio Energia.

Durante o lançamento do projeto, o subsecretário da Semdestur, Euzébio Lopes, esteve presente e agradeceu ao prefeito Hildon Chaves por sempre apoiar o desenvolvimento das ações conjuntas das secretarias, e ainda, segundo o subsecretário, o evento não poderia ser realizado sem o apoio mútuo das secretarias envolvidas.

Por sua vez a secretária da Semes, Ivonete Gomes, afirmou a importância do trabalho em conjunto das secretarias e agradeceu a parceria com a Santo Antônio Energia.

“Nós somos obrigados por lei a realizar este evento, assim, tendo consciência que a Secretaria de Esporte não conseguiria jamais realizar este evento sozinha, agradeço o empenho das equipes de todas as secretarias que estão envolvidas, também deixo o meu agradecimento a Santo Antônio Energia pelo apoio aos eventos sociais ”.

Para o presidente da Funcultural, Antônio Ocampo Fernandes, a programação cultural do evento será um diferencial, pois a variedade de bandas selecionadas, divertirá todos os públicos.

“Estamos com muitos shows diferentes programados, com bandas de Rock, Sertanejo e forró, além da participação de 3 Dj’s que fazem muito sucesso em Porto Velho e, com certeza vai divertir todo o pessoal”.

Durante o lançamento o coordenador de sustentabilidade da Santo Antônio Energia, Ricardo Marques, falou do apoio da empresa. “É uma imensa satisfação apoiarmos este evento, pois assim, podemos contribuir para o desenvolvimento tanto econômico, como social da região”.

Durante os três dias do evento, o público poderá acompanhar partidas de 16 duplas de futevôlei, seis duplas de vôlei feminino e oito duplas de vôlei masculino, além de muita diversão, com uma programação variada dos shows de artistas locais, em um palco montado para a diversão do público durante o evento.

Confira a programação:

26/07

17h às 20h – Som Mecânico

20h às 23h – DJ Nicolau

23h às 03h – Embalo 5

27/07

9h às 13h – Som mecânico

13 às 16h – DJ Paco

16h às 18h – Som Mecânico

18 às 21h30 – DJ Uilliams

21h30 às 1h30 – Pegada de Luxo

1h30 às 5h – Rejane/ Conexão Frevo

28/07

9h às 11h – Som Mecânico

11h às 14h30 – Semáforo

14h30 às 18h – Estação do Forró

