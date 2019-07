O Ministério Público de Rondônia prorrogou o período de inscrição para o XXXI Exame de Seleção para Ingresso no Corpo de Estagiários em Direito da Instituição até o dia 23 de agosto de 2019.

As inscrições preliminares devem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico http://www.mpro.mp.br até as 16 horas do dia 23 de agosto e as inscrições definitivas devem ser feitas, mediante apresentação de comprovante de conclusão e de aproveitamento em todas as disciplinas do curso até o 5º período, até as 18 horas do mesmo dia, na Capital, na sede da Corregedoria-Geral do MP/RO, localizada na rua Jamari, bairro Olaria. Já no interior do Estado, poderão ser realizadas nas unidades das Promotorias de Justiça mencionadas no Edital SEI nº 08/2019/CGMP.

O estágio em Direito visa proporcionar complementação do ensino e aprendizagem aos estudantes do curso de bacharelado em Direito de escolas oficiais ou reconhecidas, constituindo instrumento de integração em termos de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano.

O número de vagas previsto para cada Comarca pode ser consultado no Edital SEI nº 08/2019/CGMP, disponível no site eletrônico da Instituição (www.mpro.mp.br). A inexistência de vagas imediatas em uma unidade do MPRO não impede a inscrição de candidatos para o cadastro de reserva. Contudo, os candidatos aprovados, nesse caso, somente serão admitidos conforme surgirem as vagas no decorrer da validade do concurso.

A seleção terá validade de um ano. O período diário do cumprimento do estágio será matutino e vespertino, facultando-se à administração o oferecimento do número de vagas que lhe convenha em qualquer dos períodos.

O período do estágio não será inferior a um ano e nem superior a dois, podendo o estagiário receber bolsa de estudos. Para que o estagiário possa fazer jus à bolsa de estudos, deverá ser cumprida a carga horária de, no mínimo, 20 horas semanais.

A prova de seleção obedecerá as prescrições contidas na Resolução nº 06/2010-CSMP e ainda não tem data definida. O Edital, Regulamento da seleção, Conteúdo Programático e a Ficha de Inscrição poderão ser consultados no endereço eletrônico www.mpro.mp.br.