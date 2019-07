Manifestação religiosa faz parte da tradição do Vale do Guaporé há 126 anos

Considerada a maior tradição do Vale do Guaporé há mais de 120 anos, a Festa do Divino Espírito Santo já está em fase de preparação. Nesta quarta-feira (24), em Costa Marques, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), foi convidado para ser padrinho do festejo de 2020.

“Durante minha passagem por Costa Marques, me reuni com a diretoria que organiza esse grande evento religioso e tive a honra de receber o convite para apadrinhar a Festa do Divino Espírito Santo do ano que vem. Aceitei e fiquei extremamente grato”, contou o presidente.

Laerte Gomes destacou que, em apoio aos organizadores da festa, disponibilizará recurso através de emenda parlamentar para a realização da tradicional festa que mobiliza milhares de fiéis, especialmente, a população ribeirinha do Vale do Guaporé.

“Todos os anos, a romaria fluvial do Divino Espírito Santo atrai pessoas de várias comunidades localizadas às margens do Guaporé. Moradores da região de Costa Marques, Guajará-Mirim, Pimenteiras, de cidades da Bolívia e tantas outras localidades se reúnem para essa grande manifestação religiosa. E para a festa de 2020, que acontecerá em Costa Marques, nosso apoio está confirmado. Mais uma vez, agradeço a honra de ter sido convidado para ser o padrinho da Festa do Divino”, concluiu Laerte Gomes.

