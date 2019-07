A prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Autarquia Municipal de Esporte (Amerolim) e Secretaria de Obras, iniciou na academia ao ar livre instalada na pista de kart, a substituição dos equipamentos danificados por equipamentos novos. Durante a semana a equipe estará instalando novos aparelhos da academia.

Vários locais de Rolim de Moura estão sendo beneficiados com as academias ao ar livre, que proporcionam mais saúde a população rolimourense. “Estamos trabalhando para instalar o máximo possível para beneficiar a população. Fazer exercício, garantir mais saúde e saúde preventiva”, destacou o prefeito Luizão do Trento.

As 16 academias foram destinadas para Autarquia Municipal de Esporte de Rolim de Moura, por meio de emenda parlamentar da ex-deputada federal Marinha Raupp, por intermédio do Governo do Estado e SEJUCEL (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer).

O Espaço Ecológico e Recreativo Gaia Amiga (EERGA), no bairro planalto também já foi contemplado com uma academia ao ar livre.

LOCAIS JÁ CONTEMPLADOS

1 – Terreno localizado no canteiro central da AV. 25 de agosto, situado entre a Rua Carlos A. de Freitas e a Rua Jaguaribe, Bairro Centro, designado de Lote nº 02 da Quadra nº04-A do Setor 02, abrangendo as coordenadas geográficas -11º45’32.4”W-61º46’21.3”A.230M.

2 – Terreno localizado no canteiro central da AV. 25 de agosto, situado entre a Rua Barão de Melgaço e a Rua Rio Madeira, Bairro Centro, designado de Quadra nº02-A do Setor 01, abrangendo as coordenadas geográficas S-11º43’32,2”W-61º46’52,5”A.234M.

3 – Terreno localizado no canteiro central da AV. 25 de agosto, situado entre a Rua Araguaia e a Rua Parnaíba, Bairro Cidade Alta, designado de Lote nº 01da Quadra nº09-A do Setor 01, abrangendo as coordenadas geográficas S-11º43’31.7”W-61º47’45.1”A.274M.

4 – Terreno localizado na Av. Espírito Santo, fazendo esquina com a Rua 01, Bairro Boa Esperança, designado de Lote nº 01 da Quadra nº A-1 do Setor nº 03, abrangendo as coordenadas geográficas S-11º44’17.1”W-61º47’05.7”A.251M

05 – Pista de caminhada, terreno localizado na Av, 25 de Agosto, Centro, designado de Setor 02 da Quadra 4 A do Lote 01.

06 – Pista de caminhada, terreno localizado no canteiro central da Av.25 de agosto, Bairro São Cristóvão, designado de Setor 01 da Quadra nº 6 A..

07 – Centro do Idoso, terreno localizado na Avenida Manaus, Bairro Boa Esperança, designado de Setor 03 da Quadra 52.

08 – Espaço Ecológico e Recreativo Gaia Amiga, terreno localizado na Rua Campo Grande, Bairro Planalto, designado Setor 01 da Quadra 91.

LOCAIS A SEREM CONTEMPLADOS

01 – Centro de Artes e Esporte Unificados, terreno localizado na Avenida São Paulo, Bairro Beira Rio, designado de Setor 04 da Quadra nº 102.

02 – Estádio Municipal Ângelo Cassol, terreno localizado na Avenida Manaus, Bairro Jardim Tropical, designado de Setor 04 da Quadra 51.

03 – Terreno localizado no Loteamento do Bairro Jequitibá, designado Quadra 25.

04 – Terreno localizado na Avenida Salvador, Bairro Olímpico, designado de Setor02 da Quadra 137.

05 – Terreno localizado na Rua Esperantina, Bairro Planalto, designado Setor 02 da Quadra 58.

06 – Terreno localizado no Residencial Jardim dos Lagos, designado Quadra 10.

07 – Terreno localizado no Bairro Bom Jardim, designado de Setor 09 da Quadra 17.

