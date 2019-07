Artista estava internada desde 25 de julho. Último trabalho de Ruth foi em minissérie da TV Globo

Ruth de Souza morreu neste domingo (28), aos 98 anos, no Rio de Janeiro. A atriz estava internada no Hospital Copa D’Or desde o dia 25 de julho para tratar uma pneumonia. Seu último trabalho foi neste ano na minissérie “Se eu fechar os olhos agora”, da TV Globo.

Ruth nasceu no dia 12 de maio de 1921, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Foi a primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e fez história ao se apresentar em “O Imperador Jones”, de Eugene O’Neil, numa montagem do Teatro Experimental do Negro, grupo fundado por Abdias Nascimento e Agnaldo Camargo. Ela ajudou a abrir caminho para o artista negro no País.

Também foi uma das pioneiras na TV, com passagens pela TV Tupi, Record, TV Excelsior e Globo. Ruth fez mais de 20 novelas.

