A Seletiva Estadual Escolar de Handebol, aconteceu neste final de semana, nos dias 27 e 28 de julho, no ginásio poliesportivo “Ninho dos Pássaros”, em Rolim de Moura (RO). A seletiva contou com a participação dos times das Escolas Daniel Berg – Cacoal (RO) com duas equipes, sendo um masculino e outro feminino, Colégio Dinâmico de Ariquemes (RO) com uma equipe no masculino e a Escola Clarice Lispector de Rolim de Moura com uma equipe no feminino.

A faixa etária é de 15 a 17 anos para alunos que estejam frequentando a escola, com matrículas realizadas até 31 de abril de 2019. A equipe Campeã de cada categoria representará Rondônia no Campeonato Brasileiro de Handebol no período de 04 a 11 de outubro no Distrito Federal.

O duelo entre os times masculino ficou com o placar: Ariquemes 15 X 16 Cacoal e o feminino Rolim de Moura 21 X 10 Cacoal. Consagrando-se campões o time masculino de Cacoal da Escola Daniel Berg e o time feminino de Rolim de Moura da Escola Clarice Lispector.

A seletiva foi realizada e organizada pela Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) em parceria com a Autarquia Municipal de Esporte de Rolim de Moura (AMEROLIM).

Comentários

comentários