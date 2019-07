Remuneração alcança R$ 11 mil. Provas ocorrerão em outubro

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) disponibilizou as regras para a seleção que oferece vagas para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação e de Auditor de Controle Externo, diversas Especialidades. No total são 13 oportunidades que possuem jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação – Especialidade Desenvolvimento de Sistemas é necessário diploma de curso de graduação em Ciências da Computação, Informática ou áreas afins, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração é de R$8.646,36, incluindo vencimento básico e benefícios.

Já para o cargo de Auditor de Controle Externo são oferecidas oportunidades em cinco Especialidades: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Engenharia Civil. Cada uma delas exige dos interessados em concorrer diploma na área de graduação correspondente. O valor da remuneração, incluindo vencimento básico e benefícios, é de R$ 11.483,67.

A seleção para os cargos compreenderá as fases de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas na data provável de 20 de outubro, investigação social e avaliação de títulos. O concurso público ocorrerá na cidade de Porto Velho/RO.

INSCRIÇÕES – O prazo para confirmar a participação na seleção estará aberto entre 2 e 21 de agosto, pelo site do certame. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 e o pagamento deverá ser feito até 13 de setembro.

SERVIÇO

Concurso público: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO)

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação e Auditor de Controle Externo

Vagas: 13

Remuneração: até R$ 11.483,67

Inscrições: entre 2 e 21 de agosto

Taxa: R$ 120,00

Provas objetivas e discursiva: 20 de outubro

CONTATO

Outras informações no site do certame ou na Central de Atendimento ao Candidato, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.

Comentários

comentários