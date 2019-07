A Casa do Ancião São Vicente de Paula promove no próximo sábado, 3 de agosto, o Arraiá do Vovô São Vicente, em Porto Velho. O evento acontece na rua frente à instituição – Tenreiro Aranha, número 2062 (entre Paulo Leal e Almirante Barroso). A programação tem início a partir de 18h30 e conta com apresentação de quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras, bingo e sorteio de um curso de formação de condutor – categoria A (CNH para moto). A animação também fica por conta dos shows de Edineide Souza e a banda de forró Casca do Alho.

O evento conta com apoio do Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Auto Escola Amaral, Instituto Escolar Somos Brasileiros – IESB Porto Velho e Unimed Porto Velho.

Além dos shows de Edineide Souza e Casca de Alho, o arraiá terá apresentação do Grupo de Carimbo CCI e das quadrilhas Estrela do Norte e da Casa do Ancião.

A Casa do Ancião São Vicente de Paula é um instituto estadual de longa permanência, que abriga idosos a partir dos 60 anos, que passam por abandono ou maus-tratos. Atualmente são atendidos 26 idosos. A unidade fica localizada na Rua Tenreiro Aranha, 2062, Centro.

Para mais informações sobre o Arraiá ou doações, entrar em contato pelo telefone (69) 98482-9947 ou pelo e-mail casadoanciao@seas.ro.gov.br.



